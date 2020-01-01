Скажу прямо, я не трейдер, но опыта много разного, негативного в том числе!

Меня устраивает результат, причем на обычных настройках, даже не пытаюсь ничего настраивать для увеличения

За год 45% -50% годовых, при том, что не надо следить и переживать, а только раз установил и переодически смотришь, что работает.

Хорошие ребята проконсультируют как и что поставить исходя из ваших предпочтений, так как можно менять настройки, честно говорят, что можно увеличить доходность хоть в несколько раз, тем самым увеличивается риск, в общем все обьяснят, а решать вам.