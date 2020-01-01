Данный робот использовали на собственных счетах, изначально делался под тех. задание фонда, критерий был - не высокие риски.
За 3 года торговли на реальном счете просадка по средствам не превышала 17%. Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда в азиатскую сессию. Также может применяться фильтрация сигналов от канального индикатора, основанного на волатильности.
Робот не использует мартингейл и сетки ордеров, но может применять режим рекавери, то есть восстановления, повышенным лотом (зависит от настроек).
Наш торговый робот полностью автоматизирован, от вас лишь требуется установить его согласно инструкции, выбрать риски и наслаждаться ростом прибыли
Робот блочный, с возможностью добавления новых паттернов и стратегий. Отслеживает формирование паттернов одновременно на 17 тайм фреймах от 2 минут до 12 часов.
Советник Sakura постоянно сам ведет анализ текущей обстановки и подстраивается под торговлю исходя из волатильности рынка.
Бесплатная квалифицированная поддержка клиентов. Предоставляем обучение, доступ к чатам в Telegram и постоянным обновлениям.
Метод проб и ошибок, вам не раз придется потерять весь депозит
Почти невозможно эффективно совмещать с другой деятельностью
Самостоятельно вести аналитику, контроль рисков, совершать сделки
Дополнительные ошибки от эмоций и желания отыграться
Полное отсутствие эмоций при использовании алгоритмической торговли
Не боится трендов и сам анализирует волатильность торгуемого инструмента
Использования нескольких совместно работающих алгоритмов
Робот работает сам, а вы получаете постоянный пассивный доход
Начать стабильно увеличивать ваши средства
и застраховать свою жизнь от любых потрясений
Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда в азиатскую сессию. Также может применяться фильтрация сигналов от канального индикатора, основанного на волатильности.
Закрытие ордеров может происходить по стоп-лоссу, тейк-профиту, либо встроенным в советник индикаторам, также по отступам от границ каналов соответствующего индикатора; возможно ограничение по времени торговли.
Размер ордера расчитывается по заданному риску в зависимости от величины стоп лосса. Во всех паттернах размер тейк профита больше размера стоп лосса, что создает положительное матожидание по каждому входу. Количество одновремременно открытых ордеров регулируется в настройках.
Стратегия мультивалютная. При одновременной работе с несколькими инструментами, робот отслеживает общий размер заданного риска по торговому счету.
Уникальность стратегии состоит еще и в том, что робот отслеживает формирование паттернов одновременно на 17 тайм фреймах от 2 минут до 12 часов.
Не боится трендов и сам анализирует волатильность торгуемого инструментаспособен выдерживать самые сильные колебания на рынке за последние 20 лет.
Постоянно сам ведет анализ текущей обстановки и подстраивается под торговлю исходя из волатильности рынка.
Использования нескольких совместно работающих алгоритмов с индивидуальной оптимизацией торговли под каждую валютную пару. В настройках указывается риск максимальный риск на сделку.
Защита от полной потери депозита с возможностью настройки фиксации
Закрытие ордеров может происходить по стоп-лоссу, тейк-профиту, либо встроенным в советник индикаторам, также по отступам от границ каналов соответствующего индикатора; возможно ограничение по времени торговли. Робот не использует мартингейл и сетки ордеров, но может применять режим рекавери, то есть восстановления, повышенным лотом
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Консервативные настройки.
В данном примере доходность счёта - 3060%
Абсолютный прирост капитала 898% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 47880$
Выведено средств: 416768$
- Среднемесячная доходность на "дистанции 4х лет" около 6,5% в месяц
Умеренно-консервативные настройки.
В данном примере доходность счёта - 296%
Абсолютный прирост капитала 155% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 202036$
Выведено средств: 160534$
Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 9% в месяц
Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 223%
Абсолютный прирост капитала 93,24% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 9216$
Выведено средств: 8329$
Среднемесячная доходность на длительной дистанции около 14% в месяц
Умеренные настройки.
В данном примере доходность счёта - 153%
Абсолютный прирост капитала 45% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 500945$
Выведено средств: 386624$
Среднемесячная доходность на дистанции около 13% в месяц, при том, что просадка не выше 11%.
Агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 7822%
Абсолютный прирост капитала 821% из за регулярного снятия
Заведено средств: 6933$
Выведено средств: 51651$
Среднемесячная доходность на короткой дистанции около 187% в месяц
РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ФИКСИРОВАТЬ И ВЫВОДИТЬ СРЕДСТВА С ТАКИМИ НАСТРОЙКАМИ
Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 280%
Абсолютный прирост капитала 41% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 106681$
Выведено средств: 30396$
Среднемесячная доходность на длительной дистанции около 20% в месяц, РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ТАКИХ НАСТРОЙКАХ
Агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта 3077%
Абсолютный прирост капитала 1327% из за регулярного снятия
Заведено средств: 1000€
Выведено средств: 7500€
Среднемесячная доходность на продолжительной дистанции составляет около 30%.
РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ТАКИХ НАСТРОЙКАХ
Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 9996%
Абсолютный прирост капитала 287% из за регулярного снятия и пополнения средств
Заведено 8851$
Выведено: 34310$
Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 17% в месяц на капитал.
РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ДАННОМ ТИПЕ НАСТРОЕК.
Скажу прямо, я не трейдер, но опыта много разного, негативного в том числе!
Меня устраивает результат, причем на обычных настройках, даже не пытаюсь ничего настраивать для увеличения
За год 45% -50% годовых, при том, что не надо следить и переживать, а только раз установил и переодически смотришь, что работает.
Хорошие ребята проконсультируют как и что поставить исходя из ваших предпочтений, так как можно менять настройки, честно говорят, что можно увеличить доходность хоть в несколько раз, тем самым увеличивается риск, в общем все обьяснят, а решать вам.
Отличный робот, главное установить, изначально искал робота, который не усредняется, так как имею горький опыт, я не авантюрист и не ищу космической доходности, потому, что это чревато, искал больше решение, где не буду нервничать и будет хорошая доходность, в моем понимание 50% в год - это хорошо, те кто хочет больше и поиграть на нервах можете поиграться настройками, знаю есть ребята, кто столько же делал и в месяц, но это не для меня.
Твой первый шаг в мир трейдинга
Робот, которому не страшен любой кризис