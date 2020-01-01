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О роботе

Данный робот использовали на собственных счетах, изначально делался под тех. задание фонда, критерий был - не высокие риски.

За 3 года торговли на реальном счете просадка по средствам не превышала 17%. Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда в азиатскую сессию. Также может применяться фильтрация сигналов от канального индикатора, основанного на волатильности.

Робот не использует мартингейл и сетки ордеров, но может применять режим рекавери, то есть восстановления, повышенным лотом (зависит от настроек).

Автоматизация

Наш торговый робот полностью автоматизирован, от вас лишь требуется установить его согласно инструкции, выбрать риски и наслаждаться ростом прибыли

Уникальность

Робот блочный, с возможностью добавления новых паттернов и стратегий. Отслеживает формирование паттернов одновременно на 17 тайм фреймах от 2 минут до 12 часов.

Постоянная адаптация под рынок

Советник Sakura постоянно сам ведет анализ текущей обстановки и подстраивается под торговлю исходя из волатильности рынка.

Чат поддержки

Бесплатная квалифицированная поддержка клиентов. Предоставляем обучение, доступ к чатам в Telegram и постоянным обновлениям.

Преимущества робота

Самостоятельно

Метод проб и ошибок, вам не раз придется потерять весь депозит

Почти невозможно эффективно совмещать с другой деятельностью

Самостоятельно вести аналитику, контроль рисков, совершать сделки

Дополнительные ошибки от эмоций и желания отыграться

Робот

Полное отсутствие эмоций при использовании алгоритмической торговли

Не боится трендов и сам анализирует волатильность торгуемого инструмента

Использования нескольких совместно работающих алгоритмов

Робот работает сам, а вы получаете постоянный пассивный доход

  • Вы можете дальше класть деньги в банк под мизерный процент и с опасностью их потерять
  • Вы можете дальше откладывать желание войти в сферу трейдинга
или

Начать стабильно увеличивать ваши средства
и застраховать свою жизнь от любых потрясений

Бесплатный тестовый период в 14 дней

Как это работает?

У робота есть набор заданных алгоритмов по основным направлениям

A

Советник является трендовым скальпером. Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда в азиатскую сессию. Также может применяться фильтрация сигналов от канального индикатора, основанного на волатильности.

Закрытие ордеров может происходить по стоп-лоссу, тейк-профиту, либо встроенным в советник индикаторам, также по отступам от границ каналов соответствующего индикатора; возможно ограничение по времени торговли.

B

Размер ордера расчитывается по заданному риску в зависимости от величины стоп лосса. Во всех паттернах размер тейк профита больше размера стоп лосса, что создает положительное матожидание по каждому входу. Количество одновремременно открытых ордеров регулируется в настройках.

Цены

Выберите подходящего Вашим возможностям робота

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Полный комплект установочный файл робота, полное описание, видеоинструкции по установке и запуску. доступы к обучающим материалам, любительский чат, чат поддержки.

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Депозит до $ 1 000
Стоимость 30 000 ₽
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Депозит до $ 5 000
Стоимость 40 000 ₽
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Депозит до $ 50 000
Стоимость 50 000 ₽

Кейсы

Посмотрите на успешные кейсы в различных ситуациях и трендах рынка

Кейс 1. Консервативные настройки

Консервативные настройки.
В данном примере доходность счёта - 3060%
Абсолютный прирост капитала 898% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 47880$
Выведено средств: 416768$

- Среднемесячная доходность на "дистанции 4х лет" около 6,5% в месяц

  • $ 47 880 Депозит
  • 1522 дня Период дней
  • $ 430298 (898%) Прибыль

Кейс 3. Умеренно-консервативные настройки

Умеренно-консервативные настройки.
В данном примере доходность счёта - 296%
Абсолютный прирост капитала 155% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 202036$
Выведено средств: 160534$
Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 9% в месяц

  • $ 202 035 Депозит
  • 485 дней Период дней
  • $ 319229 (155,75%) Прибыль

Кейс 5. Умеренно-агрессивные настройки

Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 223%
Абсолютный прирост капитала 93,24% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 9216$
Выведено средств: 8329$
Среднемесячная доходность на длительной дистанции около 14% в месяц

  • $ 8 329 Депозит
  • 270 дней Период дней
  • $ 8660 (93,24%) Прибыль

Кейс 6. Умеренные настройки

Умеренные настройки.
В данном примере доходность счёта - 153%
Абсолютный прирост капитала 45% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 500945$
Выведено средств: 386624$
Среднемесячная доходность на дистанции около 13% в месяц, при том, что просадка не выше 11%.

  • $ 500 945 Депозит
  • 210 дней Период дней
  • $ 226138 (45%) Прибыль

Кейс 7. Агрессивные настройки

Агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 7822%
Абсолютный прирост капитала 821% из за регулярного снятия
Заведено средств: 6933$
Выведено средств: 51651$
Среднемесячная доходность на короткой дистанции около 187% в месяц

РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ФИКСИРОВАТЬ И ВЫВОДИТЬ СРЕДСТВА С ТАКИМИ НАСТРОЙКАМИ

  • $ 6 933 Депозит
  • 125 дней Период дней
  • $ 60483 (821%) Прибыль

Кейс 8. Умеренно-агрессивные настройки

Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 280%
Абсолютный прирост капитала 41% из за регулярного пополнения
Заведено средств: 106681$
Выведено средств: 30396$
Среднемесячная доходность на длительной дистанции около 20% в месяц, РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ТАКИХ НАСТРОЙКАХ

  • $ 106 681 Депозит
  • 210 дней Период дней
  • $ 44357 (41%) Прибыль

Кейс 9. Стандартные консервативные настройки

Стандартные консервативные настройки.
Не высокие риски, минимальная просадка.

Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 4% в месяц
Целевая годовая доходность 60-80% годовых

  • $ 102 597 Депозит
  • 400 дней Период дней
  • $ 67044 (65%) Прибыль

Кейс 10. Умеренно-агрессивные настройки

Умеренно-агрессивные настройки.

Среднемесячная доходность около 20%.
РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ТАКИХ НАСТРОЙКАХ

  • $ 300 000 Депозит
  • 90 дней Период дней
  • $ 243314 (81%) Прибыль

Кейс 11. Умеренные настройки

Умеренные настройки.
В данном примере доходность счёта - 398%
Абсолютный прирост капитала 54% из за регулярного пополнения

Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 11% в месяц

  • $ 80 000 Депозит
  • 480 дней Период дней
  • $ 43200 (54%) Прибыль

Кейс 12. Агрессивные настройки

Агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта 3077%
Абсолютный прирост капитала 1327% из за регулярного снятия
Заведено средств: 1000€
Выведено средств: 7500€
Среднемесячная доходность на продолжительной дистанции составляет около 30%.
РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ТАКИХ НАСТРОЙКАХ

  • $ 1 000 Депозит
  • 360 дней Период дней
  • $ 13278 (1327%) Прибыль

Кейс 13. Умеренно-агрессивные настройки

Умеренно-агрессивные настройки.
В данном примере доходность счёта - 9996%
Абсолютный прирост капитала 287% из за регулярного снятия и пополнения средств

Заведено 8851$
Выведено: 34310$

Среднемесячная доходность на дистанции нескольких лет около 17% в месяц на капитал.

РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ ПРИБЫЛЬ ПРИ ДАННОМ ТИПЕ НАСТРОЕК.

  • $ 8 851 Депозит
  • 770 дней Период дней
  • $ 25458 (287%) Прибыль

Отзывы

  • Депозит $ 65 000.00
  • Период дней 400 дней
  • Прибыль $ 30270 (45% годовых)
  • Александр Пермяков Тверь

Скажу прямо, я не трейдер, но опыта много разного, негативного в том числе!

Меня устраивает результат, причем на обычных настройках, даже не пытаюсь ничего настраивать для увеличения

За год 45% -50% годовых, при том, что не надо следить и переживать, а только раз установил и переодически смотришь, что работает.

Хорошие ребята проконсультируют как и что поставить исходя из ваших предпочтений, так как можно менять настройки, честно говорят, что можно увеличить доходность хоть в несколько раз, тем самым увеличивается риск, в общем все обьяснят, а решать вам.

  • Депозит $ 50 000.00
  • Период дней 365 дней
  • Прибыль $ 30000 (60%)
  • Алексей Гальченко Москва

Робот действительно работает автономно, настройки не много изменил, считаю 60% годовых достойным результатом, знаю, что для кого-то этого мало, может увеличить риск в настройках.

  • Депозит $ 50 000.00
  • Период дней 370 дней
  • Прибыль $ 34600 (70%)
  • Евгений Стариков Санкт-Петербург

Отличный робот, главное установить, изначально искал робота, который не усредняется, так как имею горький опыт, я не авантюрист и не ищу космической доходности, потому, что это чревато, искал больше решение, где не буду нервничать и будет хорошая доходность, в моем понимание 50% в год - это хорошо, те кто хочет больше и поиграть на нервах можете поиграться настройками, знаю есть ребята, кто столько же делал и в месяц, но это не для меня.

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У робота есть набор заданных алгоритмов по основным направлениям

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Робот, которому не страшен любой кризис

Сумма счёта: $
Процент: %
  • Результат в месяц $ 50
  • Результат в год $ 1450

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